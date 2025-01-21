Трагедия в Казани, где на приёме у остеопата скончался годовалый ребёнок, вновь подняла острые вопросы о регулировании альтернативной медицины. Малыш был доставлен в частную клинику, но, несмотря на попытки медиков скорой помощи реанимировать его, спасти ребёнка не удалось. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс и заставил задуматься о необходимости ужесточения контроля над деятельностью частных медицинских центров и специалистов, работающих в сфере остеопатии.

Ильдар Резяпов, лидер движения «Ветераны России», обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с призывом навести порядок в этой сфере. В своём обращении он подчеркнул, что остеопатия, несмотря на официальный статус медицинской специализации, требует более строгого регулирования, особенно когда речь идёт о лечении детей. «Зачем годовалому ребёнку понадобился остеопат? – задаётся вопросом Резяпов. – Родители, увлекаясь альтернативными методами, порой забывают о здравом смысле, подвергая своих детей неоправданному риску».

Общественник также направил запросы в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет, требуя тщательной проверки деятельности клиники, где произошла трагедия. Кроме того, он предложил запретить на государственном уровне деятельность псевдоспециалистов, таких как маги и экстрасенсы, которые, по его мнению, дискредитируют медицину и наносят вред здоровью людей.

Мнение врачей также не осталось в стороне. Невролог Кирилл Любимов отметил, что мануальная терапия, включая остеопатию, не имеет научного обоснования и может быть опасной. «Люди верят, что можно “поставить позвонки на место”, но это миф, – пояснил он. – Любое вмешательство в костные структуры, особенно у детей, чревато серьёзными последствиями. Этот случай – яркий пример того, как опасные методики народной медицины могут привести к трагедии».

Трагедия в Казани стала ещё одним тревожным сигналом для общества и государства. Вопросы о качестве медицинских услуг, ответственности родителей и регулировании альтернативных методов лечения требуют незамедлительного решения. Как отметил Резяпов, «общество заслуживает качественной, профессиональной и безопасной медицины, а не шарлатанства, которое ставит под угрозу жизни людей».