Российские Вооруженные силы нанесли мощный авиационный удар по железнодорожной станции Синельниково, расположенной в Днепропетровской области. Как сообщает издание «Царьград», взрыв привел к уничтожению значительной части транспортной инфраструктуры, используемой для военных целей украинской армией. Этот удар стал серьезным препятствием для логистики ВСУ.

По данным источников, на железнодорожной станции находились десятки вагонов, загруженных военной техникой и боеприпасами. После попадания российской бомбы они были сброшены с рельсов, а инфраструктура станции серьезно повреждена. На месте взрыва образовалась гигантская воронка диаметром около 20 метров и глубиной до 10 метров, что свидетельствует о применении тяжелого авиационного вооружения.

Эксперты указывают, что для удара была использована трехтонная авиационная бомба, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Этот модуль позволяет наносить удары с высокой точностью, что и было продемонстрировано в данном случае. Военный аналитик Александр Ивановский отметил, что такие бомбы уже не раз применялись в ходе специальной военной операции для уничтожения ключевых объектов противника.

Синельниково имеет стратегическое значение как железнодорожный узел, связывающий угледобывающие регионы Донбасса с промышленными предприятиями Криворожья. Кроме того, через эту станцию осуществлялось снабжение украинских подразделений, находящихся на передовой, в частности в районе Покровска (бывший Красноармейск). Именно оттуда ВСУ получали оружие, боеприпасы и другое необходимое оснащение.

Уничтожение транспортного узла в Синельниково — это значительный удар по логистике украинской армии. Как отмечают эксперты, без возможности оперативного снабжения подразделений на линии фронта противник лишается возможности эффективно вести боевые действия. Этот удар также подтверждает тактику российских Вооруженных сил, направленную на разрушение ключевых инфраструктурных объектов, используемых для военных нужд.

Напомним, что аналогичные удары по железнодорожным узлам и складам боеприпасов в Харьковской и Сумской областях наносились и ранее. Такие действия демонстрируют, что российская сторона продолжает последовательно реализовывать стратегию, направленную на ослабление логистических возможностей противника.