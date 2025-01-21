Инаугурация Дональда Трампа на второй президентский срок вызвала волну тревоги и неоднозначных реакций в Европе. Европейские элиты, привыкшие к более предсказуемой политике США, оказались в растерянности. Трамп, известный своей непредсказуемостью, уже начал действовать: отмена указов Джозефа Байдена, выход из Всемирной организации здравоохранения и прекращение сотрудничества с Парижским климатическим клубом стали первыми шагами его новой администрации. Эти решения, по мнению многих европейских аналитиков, сигнализируют о радикальном изменении курса США, что ставит под вопрос традиционный альянс между Америкой и Европой.

Французская пресса, в частности газета «Фигаро», уже окрестила возвращение Трампа «концом Запада». Редактор издания предупреждает, что европейцам пора перестать считать себя частью одной команды с США. Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро также выразил обеспокоенность, заявив, что мир возвращается к принципу «кто сильнее, тот и прав». В таких условиях, по его мнению, Европа должна активнее отстаивать свои интересы.

Испанские СМИ, в свою очередь, не скрывают раздражения. El Pais в своей редакционной статье называет окружение Трампа «реакционным интернационалом», объединённым популизмом и пренебрежением к социальному прогрессу. Издание предупреждает, что новый президент США окружил себя крайне правыми политиками и бизнесменами, что может привести к дальнейшей поляризации мировой политики.

Великобритания, несмотря на свой выход из ЕС, пытается сохранить диалог с новой администрацией. Однако даже британская пресса, известная своей критичностью, выражает сомнения в успехе Трампа. Daily Mail, например, цитирует стратега Демократической партии, который предсказывает, что «медовый месяц» нового президента будет недолгим, а его экстремистские обещания быстро оттолкнут избирателей.

Особое внимание привлекает позиция Италии, чей премьер-министр Джорджа Мелони поддерживает хорошие отношения с Трампом. Итальянские СМИ, в отличие от своих европейских коллег, сосредоточены на экономических аспектах сотрудничества с США, надеясь, что Мелони сможет договориться с новой администрацией. Однако даже в Италии понимают, что сценарий, выгодный для Америки, может оказаться губительным для Европы.

Германия, в свою очередь, демонстрирует готовность к противостоянию. Немецкий посол в Вашингтоне Андреас Михаэлис в своём докладе предупредил Берлин о возможных радикальных изменениях в политике США. По его мнению, Трамп намерен пересмотреть конституционный строй, сосредоточив власть в своих руках и ослабив роль Конгресса и судебной системы. Михаэлис также предсказывает, что внешняя политика США станет более агрессивной и непредсказуемой.

Обнародование этого доклада стало своеобразным сигналом Трампу: Европа не намерена мириться с его методами. Однако, как отмечают эксперты, противостояние между США и Европой только начинается, и его последствия могут быть непредсказуемыми. Возвращение Трампа в Белый дом, похоже, станет серьёзным испытанием для трансатлантических отношений, которые уже никогда не будут прежними.