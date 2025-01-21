22-летняя жительница США Макайла Эванс стала примером того, как увлечение балетом может изменить жизнь. Благодаря упорным тренировкам, дисциплине и любви к искусству танца девушка за полтора года похудела на 36 килограммов. Её историю опубликовало издание USA Today.

Макайла с детства занималась балетом и другими танцами, однако после окончания школы была вынуждена оставить занятия в студии, рассчитанной на подростков. Потеря главного хобби оказала серьёзное влияние на её жизнь. Она столкнулась с депрессией и начала переедать, что привело к набору почти 40 килограммов лишнего веса. Попытки заняться фитнесом и акробатикой не дали результатов: травма щиколотки помешала занятиям, а вес продолжал расти.

Переломным моментом стало решение вернуться к балету. Летом 2023 года Макайла нашла танцевальную студию для подростков в соседнем городе и начала посещать занятия три-четыре раза в неделю. Долгие поездки и усталость её не останавливали. Напротив, дисциплина, требуемая в балете, вдохновила её изменить не только подход к физическим нагрузкам, но и образ жизни в целом.

По словам девушки, процесс похудения был не только результатом регулярных тренировок, но и серьёзной работы над своим рационом. Она пересмотрела своё питание, исключив вредные продукты, и полностью отказалась от алкоголя. Балет помог ей не только обрести физическую форму, но и справиться с психологическими трудностями, вернув в её жизнь радость и уверенность в себе.

«Благодаря балету я почувствовала себя сильной и свободной. Он научил меня терпению, целеустремлённости и дисциплине. Это был не просто спорт или хобби, а способ восстановить душевное равновесие», — рассказала Макайла.