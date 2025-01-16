Могут ли алкогольные напитки помешать сбросить лишний вес? Диетолог Кортни Смит на это ответит однозначно: “Да”. Ключевым фактором в достижении стройности она называет полный отказ от алкоголя.

Говоря об этом, Смит обращает внимание на то, что калорийность алкогольных напитков составляет семь килокалорий на грамм. Это значение лишь немного меньше, чем у жиров, которые дают организму девять килокалорий на грамм. При этом эти калории не обладают питательной ценностью, в отличие от калорий из белков, жиров или углеводов.

Кроме того, Смит указывает на другие последствия употребления алкоголя, которые мешают поддерживать здоровый вес. Он может провоцировать переедание из-за неразборчивости в еде и повышения аппетита. “Во время ужина с ‘Маргаритой’ гораздо легче предпочесть картофель фри салату”, – поясняет диетолог.

Помимо этого, на следующий день после распития спиртных напитков организм требует “cala похмелья”, что также чревато перееданием. Аincludeamps для занятий спортом в это время, как правило, не возникает.

Эксперт отмечает еще один негативный эффект алкоголя – снижение качества и продолжительности сна. Это может привести к недосыпанию, усталости и, как результат, к перееданию на следующий день.

Однако, если отказаться от алкоголя, то суточная калорийность рациона заметно уменьшится и это поможет сбросить лишний вес, уверена диетолог Смит.

Ранее нарколог Руслан Исаев дал рекомендации по восстановлению организма после употребления алкоголя. Он советует полностью исключить спиртное, восстановить водно-электролитный баланс, следить за питьевым режимом и придерживаться сбалансированного питания.