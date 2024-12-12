Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Топ новостей

В Киевской области произошли взрывы, сообщили представители украинского телеканала “Freeдом”. Одновременно с этим в столице и других регионах страны была объявлена воздушная тревога. По информации местных СМИ, в Киеве активно работает система противовоздушной обороны.

Украинское издание “Страна” уточнило, что звуки взрывов могли быть связаны с работой ПВО, направленной на перехват воздушных угроз. Однако официальных заявлений о характере взрывов и их последствиях пока не поступало. Жители столицы и прилегающих областей призваны соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях до отмены тревоги.

Воздушная тревога охватила не только Киев и Киевскую область, но и ряд других регионов Украины. Точные причины срабатывания сирен, как и данные о возможных повреждениях, остаются неизвестными. Представители местных властей заверили, что ситуация находится под контролем, и попросили граждан доверять только официальным источникам информации.

Добавить комментарий
Случайная статья из категории за последние 7 дней