В Киевской области произошли взрывы, сообщили представители украинского телеканала “Freeдом”. Одновременно с этим в столице и других регионах страны была объявлена воздушная тревога. По информации местных СМИ, в Киеве активно работает система противовоздушной обороны.

Украинское издание “Страна” уточнило, что звуки взрывов могли быть связаны с работой ПВО, направленной на перехват воздушных угроз. Однако официальных заявлений о характере взрывов и их последствиях пока не поступало. Жители столицы и прилегающих областей призваны соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях до отмены тревоги.

Воздушная тревога охватила не только Киев и Киевскую область, но и ряд других регионов Украины. Точные причины срабатывания сирен, как и данные о возможных повреждениях, остаются неизвестными. Представители местных властей заверили, что ситуация находится под контролем, и попросили граждан доверять только официальным источникам информации.