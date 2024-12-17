В Вашингтоне, округ Колумбия, произошёл трагический инцидент: трёхлетний ребёнок случайно выстрелил в свою пятилетнюю сестру из огнестрельного оружия, которое хранилось небезопасно. Девочка в критическом состоянии была доставлена в больницу. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

По словам начальника столичного департамента полиции Памелы Смит, пистолет оказался в руках младшего ребёнка из-за неправильного хранения оружия в квартире.

«На данный момент известно, что пострадавшая была ранена, когда младший ребёнок получил доступ к огнестрельному оружию, которое хранилось ненадлежащим образом», — заявила Смит.

В момент происшествия в квартире находился мужчина, которого полиция задержала по обвинению в жестоком обращении с детьми. Также была задержана женщина, предположительно сестра раненой девочки, за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Расследование продолжается, а полиция призывает граждан к ответственному хранению огнестрельного оружия, чтобы избежать подобных трагедий.

Инцидент вновь поднял вопрос о безопасности хранения оружия в семьях с детьми, который остаётся одной из острых проблем в США.