Российские ученые из лаборатории геохимии радиоактивных элементов и экогеохимии Института геологии и минералогии СО РАН обнаружили следы ядерных испытаний на юге Западной Сибири. Исследования показали, что радиоактивное загрязнение связано с деятельностью Семипалатинского полигона, закрытого в 1991 году, и не указывает на проведение ядерных испытаний непосредственно в этом регионе.

По словам специалистов, основной источник загрязнения — цезий-137, образовавшийся в результате ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне в период с 1951 по 1963 годы. Ученые установили, что после испытаний радиоактивные вещества оставались в верхних слоях почвы. В течение 20–30 лет ветер и атмосферные явления способствовали их подъему в воздух и последующему перераспределению на значительные расстояния, что и привело к попаданию радиоактивных частиц на территорию Западной Сибири.

Для проведения анализа исследователи собрали 48 проб почвы в 44 точках региона. Полученные материалы изучались в Аналитическом центре многоэлементных и изотопных исследований СО РАН. Для уточнения данных результаты сравнили с образцами городской пыли, собранной в квартирах и лабораториях новосибирского Академгородка. Это позволило определить источники радиоактивных веществ и подтвердить их связь с Семипалатинским полигоном.

Цель исследования — лучше понять долгосрочные экологические последствия ядерных испытаний. Анализ радиоактивного загрязнения территории помогает оценить, как такие выбросы могут влиять на окружающую среду даже спустя десятилетия после окончания испытаний. Полученные результаты важны для разработки мер по минимизации рисков и сохранению экологической безопасности регионов, подвергшихся радиоактивному воздействию в прошлом.