Первоклассница из дагестанского села Батлаич совершила героический поступок, спасая своего односельчанина. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов поделился этой трогательной историей в своем Telegram-канале, выразив восхищение храбростью девочки. Залму Индухова, ученица первого класса, проявила решительность и спасла мальчика по имени Пирбудаг, провалившегося под лед.

Инцидент произошел на местном озере, куда группа детей отправилась на прогулку. Несмотря на то, что водоем еще не замерз полностью, у его берега образовалась тонкая ледяная корка. Пирбудаг решил проверить прочность льда, но он не выдержал его веса и треснул. Мальчик оказался в ледяной воде. Свидетелями происшествия стали другие дети, среди которых была и Залму. Осознав опасность ситуации, девочка без промедления бросилась на помощь. Она схватила мальчика за руки и вытащила его на берег, предотвратив трагедию.

Сергей Меликов поблагодарил юную героиню за её смелость, а также отметил заслуги её родителей, воспитавших девочку с сильным чувством ответственности и сострадания. Глава региона поручил министру образования Дагестана Яхье Бучаеву отметить поступок Залму, чтобы подчеркнуть важность её поступка для общества.