В Челябинске продолжается масштабный снос киосков с печатной продукцией. По информации городских властей, за последнюю неделю демонтированы четыре киоска «Роспечати», а до конца недели планируется убрать еще 25 объектов.

Эта ситуация вызывает обеспокоенность у руководителей СМИ и распространителей прессы, которые обратились к властям с коллективным письмом с просьбой найти компромисс, сообщает URA.

Причины сноса

Владельцы киосков отмечают, что основной причиной демонтажа стало отсутствие договоров на аренду земли. Ранее договоры продлевались автоматически, однако после смены собственника «Роспечати» процесс стал сложнее: теперь требуется согласование с контрольными и надзорными органами для каждого объекта.

Если киоск расположен на инженерных сетях, согласование автоматически отклоняется.

Позиция властей

Глава Челябинска Алексей Лошкин заявил, что снос киосков является законным и проводится в рамках плановой работы. На аппаратном совещании в мэрии 16 декабря он подчеркнул, что действия городских служб соответствуют рекомендациям Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Это плановая работа, которая была проведена соответствующей службой по сносу несанкционированных торговых объектов. Данная работа ведется в соответствии с представительством ФАС. Она была совершенно четко рекомендована и законна», — отметил Лошкин.

Ситуация на рынке прессы

По данным руководителей розничной сети, количество точек реализации печатной продукции в Челябинске сократилось значительно.

Если в 2019 году в городе действовали 164 киоска «Роспечати» и 60 киосков сети «Вечерний Челябинск», то сейчас их осталось всего 60 и 42 соответственно. Ситуация с массовым демонтажем киосков может усугубить положение на рынке.

Реакция участников рынка

Руководители СМИ и распространители печатной продукции заявляют, что сокращение точек продаж негативно сказывается на доступности прессы для населения. В коллективном письме, направленном в адрес властей, они призвали найти компромиссное решение, которое позволит сохранить точки распространения печатной продукции и избежать дальнейшего снижения продаж.

Массовый снос киосков с прессой в Челябинске подчеркивает проблемы в регулировании розничной торговли и управления городской землей. Участники рынка ожидают от властей более гибкого подхода, который позволит сохранить киоски и обеспечить доступ населения к печатной продукции.