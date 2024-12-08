Военнослужащий Вооружённых сил Украины, попавший в плен в Курской области, поделился своей историей. Роман Гутник, бывший сапожник из Харькова, рассказал, как оказался на фронте, несмотря на обещания местного военкомата предоставить лишь справку для свободного передвижения.

По словам Гутника, его задержали сотрудники военкомата Харьковского района, известного как Баварский ТЦК.

“Подъехали на бусе, окружили. Сказали: ‘Поехали с нами, мы тебе выпишем листочек, чтобы тебя не останавливали, ты показывал этот листочек'”, — рассказал Гутник в видеоролике, опубликованном Министерством обороны России.

На тот момент мужчина работал сапожником и не имел планов участвовать в боевых действиях. Однако после задержания, несмотря на хронические заболевания, он был признан годным к службе и отправлен на фронт.

Командование поручило ему вместе с напарником вести наблюдение за дорогой в приграничной зоне Курской области в течение четырёх суток. Однако, когда срок их дежурства истёк, замены не последовало. В итоге Гутник и его сослуживец приняли решение покинуть позицию и отдохнуть в ближайшей посадке. Именно там их обнаружили и взяли в плен российские военные.