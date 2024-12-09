Новогодние праздники — время для особенных путешествий, которые запоминаются на весь год. Эксперты туроператора «Алеан» составили список направлений, где можно встретить самую волшебную ночь. Каждое из них предлагает уникальные впечатления, сочетающие местные традиции, уютную атмосферу и живописные пейзажи.

Лидером среди предложений стала республика Марий Эл. В селе Кукнур расположена резиденция марийского Деда Мороза и Снегурочки, а столица региона, Йошкар-Ола, радует гостей праздничным убранством и архитектурными достопримечательностями. Двухдневное путешествие на двоих обойдется в 52 тысячи рублей.

Тем, кто предпочитает активный отдых с элементами национального колорита, стоит обратить внимание на Северную Осетию. Экскурсии по старинным селам, историческим крепостям и природным достопримечательностям региона обещают насыщенные дни. Завершить путешествие можно в термальных источниках села Бирагзанг. Стоимость новогоднего тура составит около 54 тысяч рублей.

Любители истории оценят поездку в Тюменскую область, в село Абалак. Здесь гостей ждет встреча Нового года в уникальном деревянном остроге XVI века, погружающем в атмосферу старины. Цена такого путешествия — от 42 тысяч рублей. Не менее интересным будет визит к тверскому Деду Морозу Луми Тайкури, известному своими необычными традициями. За путешествие в Тверскую область придется заплатить 48 тысяч рублей.

Для тех, кто даже на праздники хочет двигаться и исследовать новые горизонты, подойдет железнодорожный круиз по Русскому Северу. Это путешествие позволяет увидеть несколько городов за пять дней, окунуться в атмосферу северной зимы и насладиться комфортом современного поезда. Стоимость такого круиза начинается от 68 тысяч рублей.

Каждое из предложений — это возможность провести Новый год не только ярко, но и необычно, открывая для себя культуру и традиции регионов России. Независимо от выбранного направления, такая поездка станет отличным началом нового года.