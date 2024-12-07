В Тбилиси продолжаются массовые протесты у здания Парламента, сопровождающиеся беспорядками и фейерверками. Туристам рекомендуют избегать этого района города, особенно в вечернее время. Манифестации, как сообщил Гурам Цкарозия, руководитель туристической компании Guro Tour, проходят ежедневно после 19:00. В это время доступ к площади перекрывают полицейские, предупреждающие граждан о возможной опасности.

Тем не менее, остальные районы грузинской столицы остаются спокойными. Исторический центр Тбилиси, театры, музеи, художественные галереи и магазины работают в обычном режиме. Экскурсионные программы продолжаются без изменений, что позволяет туристам наслаждаться городом, избегая мест массовых собраний.

Туристам, планирующим поездку в Тбилиси, рекомендуют выбирать гостиницы вдали от проспекта Руставели, ведущего к площади перед Парламентом. В качестве альтернативы эксперты советуют обратить внимание на спокойный район Авлабар, находящийся недалеко от центра. Это решение позволит избежать шума и дискомфорта, связанного с протестами.

Несмотря на происходящее, отказов от поездок в Грузию туроператоры практически не фиксируют. По словам Артура Мурадяна, руководителя компании Space Travel, в настоящее время в стране находится около 25 тысяч российских туристов. Лишь небольшая часть из них — около 1–2 тысяч человек — путешествуют с помощью туроператоров. Остальные предпочли организовать поездку самостоятельно.

По данным туристических агентств, вопросы о безопасности отдыха в Тбилиси поступают от клиентов лишь изредка. При этом представители туриндустрии отмечают, что ситуация постепенно стабилизируется, а волнения идут на спад. Однако до окончательной нормализации обстановки рекомендуется соблюдать осторожность и планировать маршруты таким образом, чтобы избегать площади у Парламента.