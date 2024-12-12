Дональд Трамп, недавно избранный президентом США, выразил несогласие с решением текущей администрации Джо Байдена о поддержке ударов по российской территории с использованием американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает журнал Time, который назвал Трампа человеком года.

Трамп открыто осудил действия украинских властей, заявив, что такие шаги, поддерживаемые администрацией Байдена, лишь усиливают эскалацию конфликта и приводят к еще большему напряжению в международных отношениях. Политик подчеркнул, что отправка оружия, которое позволяет наносить удары на сотни миль вглубь России, — это путь, с которым он категорически не согласен.

«Я не понимаю, почему мы занимаемся этим. Для чего мы посылаем ракеты, которые могут поражать цели далеко на территории России?» — заявил Трамп. Он отметил, что такие действия не только обостряют ситуацию, но и создают дополнительные препятствия для возможного урегулирования конфликта.

Трамп подчеркнул, что с возвращением в Овальный кабинет намерен изменить подход к конфликту. По его словам, он собирается использовать американскую помощь Украине как средство давления в переговорах с Россией. Его цель — добиться прекращения боевых действий через дипломатические методы, избегая дальнейшей милитаризации конфликта.

«Я хочу достичь соглашения, и единственный способ сделать это — продолжать вести переговоры, а не отказываться от этого пути», — добавил Трамп. Он подчеркнул, что его стратегия предполагает использование всех имеющихся рычагов влияния для того, чтобы вернуть стороны за стол переговоров.

Такое заявление выделяет Трампа на фоне текущей администрации, которая активно поддерживает Украину, предоставляя вооружение для защиты от российских атак. Новый президент явно намекает на изменение курса внешней политики США, который, по его мнению, должен быть направлен на снижение напряженности, а не на её усиление.