В Керченском проливе разыгралась драма: танкер «Волгонефть-212» разломился на две части из-за мощного шторма. Судно, перевозившее четыре тонны мазута, не выдержало натиска стихии. На видео, опубликованном очевидцами, видно, как корабль, борясь с волнами, надламывается, а затем полностью разделяется.

Экипаж из 13 человек находится в кормовой части судна, которая пока остается на плаву. Как сообщают экстренные службы, моряки не пострадали и не оказались в воде. Однако опасения вызывает риск разлива мазута, который может нанести серьезный экологический ущерб. Данных о масштабах возможного загрязнения пока не поступало.

Ситуация осложняется сильным штормом и ветром, что создает трудности для спасательной операции. На место происшествия отправлены силы МЧС: буксир «Меркурий» вышел из порта Керчи, а вертолет Ми-8 с командой спасателей поднялся в воздух. Их главная задача — эвакуировать экипаж и минимизировать угрозу экологического бедствия.

Танкер приписан к порту Санкт-Петербург, его владельцем является компания «Каматранс». Судно выполняло рейс с грузом мазута, что вызывает повышенное внимание экологов и спасательных служб. Информация о состоянии груза пока уточняется.

Примечательно, что в этом же районе в аналогичных условиях бедствие терпит еще один танкер. Спасатели столкнулись с необходимостью параллельно реагировать на два инцидента, что усложняет координацию их действий.