События в Сирии за последние дни развиваются с молниеносной скоростью, кардинально меняя ситуацию в стране и на Ближнем Востоке в целом. 8 декабря боевые формирования оппозиции, выступающие против режима Башара Асада, вошли в Дамаск, захватив ключевые объекты столицы. В то же время силы сирийской армии и других структур покинули город, оставив его под контролем вооружённых группировок. Это событие ознаменовало конец правления Асада, который, по информации источников, покинул столицу, а его семья ранее была эвакуирована в Москву. Почем это произошло и чего ждать дальше, “Газете.ру” рассказал военный эксперт Михаил Ходаренок.

Наступление оппозиционных сил началось с операции «Сдерживание агрессии», стартовавшей 27 ноября. 1 декабря к ним присоединилась Сирийская национальная армия с собственной кампанией «Заря свободы». За короткий срок вооружённые формирования взяли под контроль города Алеппо, Хама, Хомс, а также провинцию Идлиб, прежде чем вступить в Дамаск. Темпы этих событий оказались настолько стремительными, что даже опытные аналитики не смогли спрогнозировать такой поворот.

Ситуация в столице остаётся напряжённой: продолжается перестрелка, а контроль над стратегическими объектами — аэропортом, правительственным кварталом, зданиями силовых структур и СМИ — уже перешёл в руки оппозиции. При этом премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали выразил готовность сотрудничать с новыми властями, заявив, что поддержит выбор народа.

Попытки Башара Асада договориться с международным сообществом о помощи, включая предложение США прекратить сотрудничество с движением «Хезболла» в обмен на поддержку против террористов, оказались тщетными. Уже на следующий день после обращения бывшего сирийского лидера его позиции стали неактуальны.

Аналитики отмечают несколько ключевых факторов, приведших к столь стремительному падению режима. Среди них — ослабление позиций «Хезболлы» после ударов Израиля, а также ликвидация её руководителей, что сильно подорвало поддержку Асада. Существенное значение имели и изменения в структуре российских сил в регионе, включая сокращение контингента ВКС на авиабазе Хмеймим и реорганизация одной из частных военных компаний, активно действовавших в Сирии.

На фоне этих событий встаёт вопрос о судьбе российских баз в Тартусе и Хмеймиме. Эксперты полагают, что сохранить их в новых условиях вряд ли удастся. Оставление этих стратегически важных объектов, в строительство и оснащение которых были вложены значительные ресурсы, станет серьёзным ударом для России.

Что касается дальнейших геополитических последствий, ситуация пока остаётся неопределённой. Однако очевидно, что Ближний Восток ожидают кардинальные перемены, связанные с формированием новой политической карты региона.