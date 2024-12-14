Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) продемонстрировали впечатляющую эффективность, отклонив с курса четыре американские ракеты ATACMS, направленные на военный аэродром в Таганроге. Об этом рассказал военный эксперт, полковник Виктор Баранец, чьи слова цитирует Tsargrad.tv. По его мнению, действия РЭБ вновь подтвердили высокий уровень российского военного потенциала в сфере защиты от высокоточного оружия.

Баранец отметил, что системы РЭБ буквально «вынесли электронные мозги» четырем ракетам, заставив их отклониться от намеченной цели.

«Это подтверждает, что российские военные специалисты в очередной раз доказали свое лидерство в области радиоэлектронной борьбы», — подчеркнул эксперт.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, атака с применением шести ракет ATACMS произошла накануне. Две из них были успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны — зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь». Еще четыре ракеты были нейтрализованы с использованием систем РЭБ, что позволило предотвратить более значительный ущерб.

Несмотря на успешное отражение атаки, в результате инцидента имеются пострадавшие среди личного состава Вооруженных сил России. Конкретные данные о числе пострадавших пока не разглашаются.

Ракеты ATACMS представляют собой высокоточное оружие большой дальности, способное поражать цели на расстоянии до 300 километров. Их применение в зоне конфликта связано с активной поддержкой Украины со стороны западных стран, включая поставки современного вооружения. Тем не менее, действия российских систем РЭБ и ПВО в очередной раз подтвердили их способность эффективно справляться с подобными угрозами.