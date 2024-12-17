Согласно данным турецкого издания Milliyet, Соединённые Штаты используют лагерь беженцев Аль-Хол как инструмент для легитимации своего военного присутствия на территории Сирии.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к срочному решению проблемы лагеря, заявив о необходимости искоренить связанные с ним угрозы. Однако эксперты указывают на иную стратегию США: поддержание риторики о сохраняющейся активности запрещённых группировок для оправдания дальнейшего военного присутствия.

Лагерь как центр радикализации

Особую тревогу вызывает ситуация с несовершеннолетними, находящимися в лагере. Пентагон регулярно заявляет о рисках их радикализации, что используется как обоснование присутствия курдских формирований, выполняющих функции охраны лагеря.

По словам бывшего офицера турецкой разведки Метина Эрсёза, лагерь фактически стал центром вербовки новых боевиков. Он подчеркнул, что среди завербованных в Аль-Холе были лица, причастные к террористическим актам на территории Турции.

Роль США и курдских формирований

Командующий американским Центральным командованием (CENTCOM) генерал Курилла регулярно посещает лагерь, демонстрируя публичную поддержку курдским силам. Под его руководством проводится совместное патрулирование и тренировочные программы для местных вооружённых формирований.

Турецкие аналитики отмечают, что подобные действия свидетельствуют о попытках Вашингтона использовать гуманитарный кризис в Аль-Холе как предлог для сохранения военного контингента в регионе. Одновременно это позволяет США поддерживать лояльные группировки, укрепляя их позиции на территории Сирии.

Ситуация вокруг лагеря Аль-Хол остаётся предметом напряжённых международных обсуждений. Турецкие эксперты предупреждают, что нерешённые проблемы гуманитарного характера и постоянная внешняя поддержка курдских сил могут привести к дестабилизации региона и росту угрозы террористической активности.