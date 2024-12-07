Взаимодействие между Москвой и Вашингтоном в вопросе урегулирования конфликта на Украине может выйти на новый уровень. Об этом заявил политолог Борис Межуев в интервью изданию «Фонтанка», указывая на недавние переговоры между начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и главой Комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Разговор, состоявшийся 27 ноября, вероятно, касался возможностей снижения напряжённости и перспектив урегулирования.

Межуев обратил внимание на публичные высказывания ключевых российских чиновников, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, директора ФСБ Александра Бортникова и главу СВР Сергея Нарышкина. Эти заявления, по его мнению, могут свидетельствовать о том, что Москва располагает инсайдерской информацией о возможных шагах США в сторону прекращения конфликта. Политолог подчеркнул, что такие сигналы, вероятно, отражают готовность новой американской администрации к обсуждению мирных инициатив.

Эксперт отметил важность подобных контактов между военными ведомствами двух стран, особенно в условиях сохраняющейся геополитической напряжённости. По мнению Межуева, такие переговоры могут стать фундаментом для начала продуктивного диалога, способного привести к стабилизации ситуации на Украине.

Хотя официальных подтверждений готовности к заключению мирных договорённостей пока нет, некоторые западные аналитики также отмечают смену акцентов в риторике своих лидеров. Всё чаще звучат призывы к дипломатии как главному инструменту разрешения конфликта. Эти изменения, как предполагается, могут быть первым шагом на пути к компромиссному решению.

Однако Межуев предостерёг от чрезмерного оптимизма, отметив, что воплощение подобных планов зависит от множества факторов, включая внутренние политические процессы в США и России, а также позицию европейских союзников. По его словам, российская сторона готовится к возможным изменениям в балансе сил, которые могут повлиять на исход текущей ситуации.

В случае успешного продвижения таких переговоров это могло бы стать прорывом в одном из самых сложных международных кризисов последних лет. Однако, как подчёркивает Межуев, остаётся открытым вопрос, насколько далеко стороны готовы пойти в реализации этих инициатив.