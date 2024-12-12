Российские вооружённые силы продолжают успешное наступление в западном направлении от Селидово, приближаясь к Днепропетровской области. Военный эксперт Юрий Подоляка сообщил о существенном прогрессе на этом участке фронта, отметив активизацию атак на ряде ключевых позиций.

По данным эксперта, российские войска недавно провели успешные действия из Новотроицкого в сторону Нововасильевки, а также из Пушкино в направлении Новооленьевки. Особенно значимым он назвал продвижение с двух сторон к Новооленьевке, что создаёт предпосылки для её скорого штурма.

«Вероятно, операция по взятию этого населённого пункта начнётся уже в ближайшие дни», — предположил Подоляка.

Кроме того, южнее российские подразделения активно атакуют позиции украинских войск в районе Украины-Ясевено, применяя тактику множественных малых атак. По словам эксперта, такая стратегия позволяет эффективно продвигаться на запад, закрепляясь на новых рубежах.

Наступление на данном участке совпало с сообщениями о дисциплинарных проблемах в рядах украинской армии. Ранее стало известно, что офицеры ВСУ поощряют своих бойцов банкетами после боевых действий, организуя доставку алкоголя непосредственно на линии фронта. Это вызывает сомнения в эффективности командования и боеспособности украинских подразделений в сложившейся обстановке.

Ситуация на западном направлении фронта остаётся напряжённой, однако российские войска продолжают планомерное развитие успеха, укрепляя позиции для дальнейшего продвижения вглубь подконтрольной Украине территории.