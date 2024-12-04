Общественное движение «Сорок сороков» обратилось в Министерство юстиции РФ с просьбой лишить Лию Ахеджакову звания народной артистки России и признать её иностранным агентом. Поводом для этого стали слова актрисы «Слава Украине», произнесённые после спектакля в Лос-Анджелесе. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах запечатлено, как зрительница благодарит Ахеджакову за её позицию по Украине и дарит ей цветы. В ответ 86-летняя артистка произносит фразу, связанной с украинскими националистическими лозунгами. По мнению активистов, такие высказывания дискредитируют звание народного артиста и требуют официальной реакции со стороны государства.

Представители «Сорок сороков» также обратили внимание на то, что спектакль «Мой внук Вениамин» демонстрируется исключительно за рубежом, где актриса использует свои выступления для политических заявлений. Это, по их мнению, подтверждает необходимость включения Ахеджаковой в реестр иностранных агентов.

Скандал вокруг выступления в Лос-Анджелесе привлёк внимание не только общественников, но и представителей власти. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что вряд ли подобные высказывания станут основанием для внесения Ахеджаковой в список иностранных агентов. Однако он отметил, что ситуация требует оценки, так как речь идёт о публичной фигуре, наделённой высоким почётным званием.

Лия Ахеджакова пока не прокомментировала обращения активистов и обвинения в свой адрес. Тем временем инцидент стал предметом горячих обсуждений в культурной и политической среде. Одни выступают за жёсткие меры в отношении актрисы, другие видят в её словах личную позицию, не связанную с её профессиональной деятельностью.