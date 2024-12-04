Народная артистка России Лия Ахеджакова оказалась в центре общественного внимания после своего выступления в Лос-Анджелесе. После постановки «Мой внук Вениамин» 86-летняя актриса приняла цветы от поклонницы, которая поблагодарила её «за Украину». В ответ Ахеджакова сначала молча кивнула, а затем произнесла фразу, которую некоторые связывают с украинскими националистическими лозунгами. Видео этого момента опубликовал Telegram-канал SHOT.

Ситуация вызвала резкую реакцию со стороны общественного движения «Сорок сороков». Представители организации заявили, что подобные высказывания порочат звание народной артистки России. Они обратились в Министерство юстиции с предложением лишить Ахеджакову этого почётного звания, а также признать её иностранным агентом.

«Мы считаем, что такие заявления недопустимы для человека, представляющего российскую культуру», — цитирует слова представителей движения издание.

Ранее Лия Ахеджакова уже сталкивалась с критикой за свои высказывания и позиции. В марте текущего года театр «Современник» убрал из репертуара все спектакли с её участием, ссылаясь на давление со стороны зрителей и общественности.

Сама актриса пока не дала официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации. Между тем, в культурных кругах разгорается дискуссия о праве деятелей искусства на выражение личной позиции и о границах допустимого в публичных высказываниях.