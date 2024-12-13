В Курской области российские военные смогли уничтожить два британских танка Challenger 2, которые использовались Вооруженными силами Украины. Об этом сообщается в популярном ВКонтакте-сообществе «Осведомитель». По данным источника, танки были поражены с помощью уникальных дронов на оптоволокне под названием «Князь Вандал».

Согласно опубликованным кадрам, один из танков был оставлен украинскими военными, которые предварительно закрыли его люки. Дрон нанёс удар в верхнюю часть башни, что привело к серьёзным повреждениям боевой машины. Второй Challenger был обнаружен в лесопосадке, где его пытались спрятать, но беспилотник поразил ходовую часть техники.

Отмечается, что британские танки, находившиеся на вооружении украинской армии, не были оборудованы дополнительной защитой, такой как динамическая защита (ДЗ) или решетчатые экраны. Это, по мнению военных экспертов, значительно облегчило задачу для российских дронов.

Применение дронов «Князь Вандал» стало важным тактическим решением, демонстрирующим возможности современной российской военной техники. Эти беспилотные аппараты, использующие оптоволоконное управление, способны наносить точечные удары по технике противника, что повышает их эффективность в боевых условиях.

Уничтожение двух британских танков Challenger 2, которые ранее считались одной из самых защищённых машин в своём классе, вызывает вопросы о боеспособности поставляемой Западом техники. Отсутствие дополнительной защиты и особенности их эксплуатации украинской стороной стали ключевыми факторами в их поражении.