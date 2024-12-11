В преддверии новогодних праздников российские автодилеры активизировались, предлагая заметные скидки на популярные модели автомобилей. Как сообщает AutoNews, дилеры китайских брендов в Москве предоставляют выгодные условия покупки, снижая цены значительно ниже рекомендованных розничных.

Одним из главных предложений стал кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, который теперь можно приобрести по цене от 1,2 млн рублей. Модель Tiggo 7 Pro доступна за 2,6 млн рублей, а её версия с полным приводом предлагается на 320 тысяч рублей дешевле рекомендованной стоимости. Подобные акции затрагивают и кроссоверы Jetour. Например, Jetour Dashing можно купить за 2,5 млн рублей, а Jetour X50 — за 1,9 млн рублей. Эти цены делают автомобили более доступными для широкой аудитории.

SWM G01 также попал в список акционных предложений. Этот кроссовер теперь стоит 1,9 млн рублей вместо прежних 2,5 млн рублей. Такой дисконт существенно упрощает покупку для тех, кто планирует обновить автомобиль к началу нового года.

По словам представителей дилерских центров, подобные скидки объясняются желанием реализовать максимальное количество автомобилей до конца года. Это связано с необходимостью освободить складские площади для новых моделей, которые поступят в продажу в 2025 году. Кроме того, такие меры позволяют достичь запланированных объёмов продаж, что важно для итоговых показателей бизнеса.

Некоторые дилеры предлагают дополнительные бонусы и подарки при покупке автомобилей. Например, Chery Tiggo 4 Pro можно приобрести за 1,6 млн рублей при условии оформления кредита. В базовой комплектации Jetour X50 доступен по цене 1,9 млн рублей. Эти предложения становятся особенно привлекательными для тех, кто ищет выгодные условия покупки в конце года.