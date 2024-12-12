Пророчества святого Паисия Святогорца, одного из самых почитаемых православных подвижников XX века, вновь стали предметом обсуждения в Греции. Его слова, как утверждают некоторые источники, касаются возможного конфликта между Россией и Турцией и изменений в судьбе Константинополя.

Паисий Святогорец родился в 1924 году на территории современной Сербии, но свою духовную жизнь посвятил Афону, где приобрел репутацию провидца. Его наставления и предсказания до сих пор вызывают интерес среди православных верующих. Святой скончался в 1994 году, оставив после себя множество высказываний, которые сегодня рассматриваются как пророчества.

Согласно одному из таких предсказаний, турецкие земли, включая Константинополь, в будущем перейдут под контроль Греции. Более того, Паисий якобы говорил о том, что православные молитвы вновь будут звучать в соборе Святой Софии, который сегодня является музеем, но ранее был мечетью и главным христианским храмом Восточной Римской империи. По словам святого, эти изменения произойдут в результате войны между Россией и Турцией.

«Мы вернем Константинополь, но не нашими силами. Бог устроит так, что другие возьмут город и отдадут его нам», — передают слова Паисия греческие СМИ.

Интерес к этим пророчествам в последнее время возрос, особенно на фоне нестабильности в международных отношениях. Некоторые эксперты и журналисты указывают, что такие высказывания могут использоваться для укрепления патриотических настроений в Греции или для оправдания исторических притязаний на территории, которые ранее входили в состав Византийской империи.

В то же время представители православной церкви призывают не спешить с интерпретацией слов святого. Они подчеркивают, что смысл пророчеств часто искажается или неправильно трактуется, а их истинное значение можно понять только в контексте духовного наследия Паисия.