Российский рынок подержанных автомобилей вновь оказался в центре внимания. Последние события говорят о том, что методы мошенничества, казалось бы, ушедшие в прошлое, вновь возвращаются, дополняясь современными технологиями. От поддельных ПТС до скрученного пробега электромобилей — все это стало повседневной реальностью. Пишет “СП“.

Сложнее всего приходится покупателям электрокаров. Мошенники успешно скрывают реальное состояние батарей — главного и самого дорогого компонента таких машин. По словам представителей «Союза автосервисов», в продаже практически невозможно найти электромобиль с честными данными о пробеге и емкости аккумулятора. Фальсификация осуществляется на программном уровне, из-за чего покупатели сталкиваются с катастрофическими расходами на ремонт или замену батарей, а порой и вовсе вынуждены списывать автомобиль.

Но обман на электромобилях — лишь вершина айсберга. На рынок вернулись схемы с поддельными документами. Электронные ПТС, введенные для упрощения учета, стали удобным инструментом для преступников. По словам экспертов, такие документы легко фальсифицировать, и выявить подлог практически невозможно. В отличие от бумажных ПТС, электронные версии содержат цифровые подписи, подделку которых мошенники умело объясняют действиями мифических хакеров.

Особую тревогу вызывает ситуация с так называемыми «распилами» — автомобилями, ввезенными в виде частей и собранными в России. Раньше такие машины можно было распознать по следам сварки или несовпадающим элементам кузова. Однако современные технологии позволяют делать сборку настолько качественно, что даже опытные специалисты с трудом выявляют подделку. А использование оригинальных красок и материалов делает машину неотличимой от заводского аналога.

Мошенники также нашли способы обхода таможенных процедур. Документы о растаможке, доступные для проверки через официальные сервисы, нередко оказываются поддельными. После регистрации автомобиля записи в базах данных неожиданно исчезают, а владельцу остается только разводить руками, когда машину снимают с учета.

Эксперты предупреждают: количество таких случаев растет. Сегодня каждый автовладелец должен быть особенно осторожен. Специалисты рекомендуют проверять историю автомобиля через несколько независимых сервисов, требовать у продавца оригиналы всех документов и избегать подозрительно дешевых предложений. В условиях растущего дефицита качественных автомобилей и повышения цен на новые машины спрос на подержанные авто будет расти, что лишь усилит активность мошенников.