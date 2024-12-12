Эксперт издания «За рулем» Алексей Ревин поделился советами о том, как правильно заправлять автомобиль, чтобы избежать лишних затрат и неприятных последствий. Он подчеркнул, что заливать топливо «по горлышко» может быть оправдано лишь в редких случаях, например, перед длительным путешествием. Однако и тогда важно соблюдать определенные меры предосторожности.

Основной рекомендацией специалиста является прекращение заправки при первом срабатывании отсечки на заправочном пистолете. Это позволяет избежать переполнения бака, что особенно актуально, если после заправки автомобиль будет припаркован на уклоне. В таких условиях излишек топлива может начать вытекать, создавая не только неудобства, но и дополнительные риски.

Кроме того, эксперт обратил внимание на финансовый аспект. Когда топливо пытаются «долить» до самого верха, оно поступает в бак крайне медленно, а счетчик на АЗС продолжает работать. Это приводит к необоснованным тратам, особенно если в бак уже помещается совсем небольшой объем топлива.

Для удобства учета расходов Алексей Ревин посоветовал заправляться на фиксированную сумму. Такой подход упрощает контроль затрат на эксплуатацию автомобиля и позволяет эффективно пользоваться банковскими приложениями, которые предоставляют кешбэк за оплату топлива.

Автоэксперт также отметил, что современные системы заправки и программное обеспечение банковских карт идеально подходят для точного подсчета расхода топлива, а соблюдение описанных рекомендаций помогает автомобилистам избежать лишних проблем и сэкономить средства.