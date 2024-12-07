Военный эксперт Василий Дандыкин выразил уверенность в том, что российская система ПВО сможет эффективно сбивать новейшую украинскую ракету-дрон «Пекло». В беседе с журналистами он отметил, что скорость этой ракеты, составляющая 700 км/ч, уступает таким западным и украинским разработкам, как Storm Shadow и «Нептун», чья скорость достигает 850–900 км/ч. Это делает «Пекло» уязвимой для современных систем противовоздушной обороны.

Эксперт пояснил, что подобные ракеты-дроны действуют по давно известному принципу. Он подчеркнул, что в арсенале России уже имеются аналоги, такие как ракеты-торпеды, которые работают на схожих принципах.

«Вероятность сбить такую ракету еще до того, как дрон отделится, очень высока. Все украинские ракеты и дроны сбиваются. Мы уже справляемся с “Паляницей”, и с этим справимся», — заявил Дандыкин.

Он также отметил, что презентация нового оружия президентом Украины Владимиром Зеленским — это, скорее, демонстративный шаг с целью поддержания боевого духа и привлечение внимания западных партнеров. По словам эксперта, такие действия напоминают попытки создать эффектное впечатление, без значительных изменений в реальном соотношении сил.

Ранее Зеленский заявил о передаче партии ракет-дронов «Пекло» Вооруженным силам Украины, подчеркнув, что это оружие уже используется на фронте. Однако никаких технических характеристик ракеты украинская сторона не предоставила.