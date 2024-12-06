Украина объявила о внедрении нового оружия — ракеты-дрона под названием «Пекло», которая способна поражать цели на расстоянии до 700 километров. Как сообщил президент Владимир Зеленский, первая партия ракет уже передана Вооружённым силам. Заявление прозвучало в контексте активного развития отечественных вооружений, однако многие эксперты остаются скептичными относительно реальных возможностей новых технологий.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин уточнил, что ракета поступила в серийное производство, а её первые партии насчитывают несколько десятков единиц. Он отметил, что дрон способен развивать скорость до 700 км/ч, а также рассказал о разработке новых типов боевых частей. Другие подробности о характеристиках остаются неизвестными.

По информации украинских СМИ, «Пекло» уже было использовано в боевых условиях пять раз. Тем не менее точных данных о результативности запусков не приводится. Ранее на презентации заявлялось, что ракета является «уникальной разработкой», однако эксперты указывают на значительное влияние советских технологий в её создании.

Военный аналитик и бывший глава российской промышленной группы «Южмаш» Вячеслав Смоленко в интервью назвал подобные заявления украинских властей преувеличением. Он подчеркнул, что технические характеристики новых разработок Украины зачастую противоречат логике и не подтверждаются реальными боевыми испытаниями.

Кроме того, Киев активно получает военную помощь от западных стран, что позволяет говорить о значительной зависимости Украины от иностранных поставок вооружений, особенно в ракетной сфере. Новые инициативы, как считают эксперты, являются попыткой продемонстрировать самостоятельность, однако их практическая эффективность пока вызывает сомнения.