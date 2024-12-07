Российский ударный FPV-дрон успешно поразил локомотив, снабжавший подразделения ВСУ. Инцидент произошел вблизи железнодорожной станции западнее Покровска (ранее известного как Красноармейск). Видео атаки, опубликованное в Telegram-канале “Судоплатов”, демонстрирует точное поражение локомотива в движении.

На кадрах видно, как беспилотник приближается к эшелону, маневрирует, обходит его с левого края и наносит удар прямо по голове состава. Геолокация удара указывает на участок железной дороги, расположенный параллельно трассе Т0406, примерно в пяти километрах от города.

Военные аналитики отмечают несколько ключевых аспектов этой операции. Прежде всего, факт успешного удара на таком расстоянии предполагает значительное увеличение радиуса действия российского FPV-дрона. Это может быть достигнуто как за счет улучшенной дальности радиоканала, так и в результате продвижения российских войск ближе к Покровску. Если верна вторая версия, это свидетельствует о серьезных изменениях на линии фронта, приближении к городу и, возможно, планировании его окружения.

Еще одним примечательным моментом стало само появление железнодорожного состава в этой зоне. Покровск находится на грани оперативного окружения, что делает доставку снабжения крайне рискованной. Тем не менее, поезд был направлен к станции, что, по мнению экспертов, говорит об отсутствии альтернативных маршрутов снабжения для ВСУ. Это может свидетельствовать о том, что логистические возможности украинской стороны в данном районе значительно ослабли, а переброска крупных объемов подкреплений становится все более сложной.

Военные корреспонденты предполагают, что железнодорожная ветка, используемая для снабжения, остается для ВСУ фактически единственным безопасным вариантом. Однако атака с использованием дронов ставит под угрозу и этот маршрут. В условиях обострения боевых действий в регионе подобные операции играют важную роль в подрыве логистики противника и ослаблении его обороноспособности.