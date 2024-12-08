В преддверии новогодних праздников многие российские семьи предпочитают проводить каникулы в родных городах, что подтверждают данные сервиса «Авиасейлс». В декабре 2024 года около 70% пассажиров, путешествующих с детьми, выбрали для отдыха российские направления. Средняя продолжительность каникул в таких случаях составляет неделю.

Среди самых популярных мест для внутреннего туризма выделяются Сочи, Москва, Калининград, Минеральные Воды и Екатеринбург. Эти города лидируют в предпочтениях семейных путешественников, предлагая комфортную инфраструктуру и разнообразные возможности для зимнего отдыха.

Однако около 30% семей решили отметить Новый год за границей. Среди международных направлений наиболее востребованными стали Объединенные Арабские Эмираты, которые привлекли каждого четвертого туриста с детьми. В среднем такие поездки рассчитаны на семь дней. Помимо ОАЭ, популярностью пользуются Таиланд, Китай, Шри-Ланка и Индонезия. Для этих стран характерна более длительная продолжительность отдыха: на две недели для большинства направлений и около 10 дней для Китая.

Аналитики сервиса отмечают, что бронирования перелетов с детьми на новогодние праздники по России увеличиваются на 25% по сравнению с предыдущими зимними периодами. Это подтверждает растущий интерес семейных туристов к путешествиям, как внутри страны, так и за ее пределами.

Таким образом, выбор мест для празднования Нового года демонстрирует разнообразие предпочтений россиян, которые находят интересные варианты как на отечественных курортах, так и среди зарубежных направлений.