Тезис о том, что человек произошел от обезьяны, прочно закрепился в массовом сознании, но на самом деле он не отражает суть теории эволюции Чарльза Дарвина. Об этом, а также об истинной родословной человека, рассказал Газете.Ru ведущий российский биолог, профессор, главный научный сотрудник и заведующий Центром физической антропологии Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Сергей Васильев.

Согласно словам Васильева, сам Дарвин никогда не утверждал, что человек произошёл от обезьяны. В своей книге «Происхождение человека и половой отбор», опубликованной в 1871 году, он писал о животном происхождении человека и его родстве с приматами. Основой для этого стали многочисленные исследования анатомического строения человека и обезьян, сходство в эмбриональном развитии, а также социальное поведение, характерное для обоих видов. Дарвин подчеркнул, что между человеком и обезьяной существуют как общие черты, так и значительные различия.

Как пояснил Васильев, у человека и приматов схожие черты наблюдаются даже на уровне эмбрионального развития. Например, на ранних стадиях эмбрион человека имеет сходство с рыбами, проходя все этапы эволюции. В дальнейшем появляются атавизмы — пережитки прошлого, такие как хвост или многососковость. Эти явления доказывают общее происхождение человека и других млекопитающих.

Однако сам Дарвин не был первым, кто обратил внимание на сходство между человеком и обезьяной. Ещё в Древнем Риме медик Гален создал анатомический атлас человека, используя для исследований тела обезьян. Этот атлас активно применялся в хирургии на протяжении тысячелетий, пока в эпоху Возрождения анатом Андрей Везалий не составил новый атлас, основанный на изучении человеческих трупов. Несмотря на ряд неточностей, сравнение анатомических данных подтвердило, что строение человека и обезьяны во многом идентично.

Профессор Васильев отметил, что вопрос «недостающего звена» в эволюции человека был окончательно решён в конце XX века, когда учёные обнаружили останки ранних австралопитеков. Сегодня в распоряжении науки находятся тысячи окаменелостей, позволяющих проследить путь эволюции человека от древних приматов до современного Homo sapiens.

Одним из ключевых открытий стало использование метода «молекулярных часов», предложенного американскими учёными Эмилем Цукеркандлем и Лайнусом Полингом. Благодаря этому методу удалось установить, что общий предок человека и шимпанзе жил около 7 миллионов лет назад, в эпоху миоцена. Именно тогда начался процесс отделения эволюционных линий, который в конечном итоге привёл к появлению человека.

Согласно современной классификации, ближайшими родственниками человека являются два вида шимпанзе. Однако различия между ними и человеком становятся очевидными, если рассматривать такие параметры, как строение кисти руки и объём мозга. Васильев отметил, что первый представитель рода Homo — человек умелый (Homo habilis) — имел мозг объёмом около 600 кубических сантиметров, что стало важной границей между приматами и людьми.

Эволюция, как объяснил учёный, не шла по прямой линии. Скорее, она напоминала разветвлённое древо, где различные виды существовали параллельно. Например, массивные австралопитеки, которые были вегетарианцами, жили одновременно с грацильными формами, которые, вероятно, стали предками рода Homo.

В результате развития рода Homo появился человек прямоходящий (Homo erectus), который затем дал начало современному человеку (Homo sapiens). Переход от одной стадии к другой был постепенным, и точно определить момент появления человека в научном смысле невозможно. Тем не менее родословная человечества, как заключил Васильев, хорошо изучена, и сомнений в её эволюционном происхождении не остаётся.