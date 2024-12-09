Покупка автомобиля, побывавшего в аварии, на первый взгляд может показаться выгодным решением благодаря низкой стоимости. Однако эксперты предупреждают, что такие транспортные средства скрывают множество рисков, которые могут стать проблемой для нового владельца. Автоюрист рассказал о типичных сложностях, с которыми сталкиваются владельцы машин после ДТП, а также отметил, что даже качественно восстановленный автомобиль редко служит дольше года.

Прежде всего, такие машины часто приобретают новички, стремящиеся набраться опыта вождения, либо автовладельцы с ограниченным бюджетом. Однако важно помнить, что кузовные элементы, поврежденные в результате аварии, деформируются неравномерно. Это приводит к утрате прочности металла, и минимальное воздействие может вызвать новые повреждения или коррозию. Силовые конструкции кузова, такие как лонжероны, стойки и крыша, часто усиливают металлическими пластинами. Но подобный ремонт делает автомобиль пригодным лишь для эксплуатации на ровных дорогах и при умеренных скоростях.

Особую опасность представляет нарушение геометрии кузова, что нередко случается при лобовых столкновениях. Восстановление исходных пропорций автомобиля зачастую крайне сложно. Такие машины могут двигаться с отклонением от прямого пути, что не только неудобно для водителя, но и увеличивает риск аварийных ситуаций на дороге.

Еще одна проблема — повреждение таблички с VIN-номером. Если номер трудно прочитать, возникают трудности с постановкой автомобиля на учет в ГАИ. Более того, автомобили после ДТП могут иметь скрытые дефекты, неочевидные при осмотре, но способные привести к поломкам или повторным авариям. Например, повреждения, связанные с подвеской или электроникой, могут проявиться лишь спустя некоторое время после начала эксплуатации.

Автоюрист подчеркивает, что перед покупкой автомобиля с историей аварий важно провести тщательную диагностику, желательно с привлечением независимого эксперта. Это поможет выявить скрытые дефекты и избежать непредвиденных расходов. Кроме того, стоит помнить, что использование таких автомобилей сопряжено с повышенным риском для безопасности водителя и пассажиров.