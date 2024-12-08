В последние годы россияне всё чаще отдают предпочтение японским автомобилям с пробегом, что связано с их надежностью и качеством, отмечает издание «Свободная пресса». Старые модели с правым рулём оказались не только дешевле, но и зачастую долговечнее современных китайских аналогов. Этот тренд привел к значительному увеличению поставок таких автомобилей из Японии.

Согласно статистике, за последний год продажи праворульных машин из Японии выросли почти на 46%. Одновременно на 27% увеличился спрос на запчасти для них. Особенно популярны модели, которые уже давно зарекомендовали себя на рынке, такие как Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer Cedia (CS2A) и Nissan Note (E12). Машины из Японии возрастом 4–5 лет и старше привлекают покупателей не только качеством сборки, но и сравнительно доступной ценой.

Сегодня автомобиль из Японии в хорошем состоянии можно приобрести за 1,3–1,5 миллиона рублей. Наименее дорогие варианты, такие как подержанные Mitsubishi или Nissan, можно найти в пределах 1 миллиона рублей. При этом покупатели отмечают, что даже старые японские машины превосходят китайские аналоги по долговечности и надёжности, что делает их привлекательным выбором для российского потребителя.