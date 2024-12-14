Зимой двигатель автомобиля подвергается значительным нагрузкам из-за низких температур, что требует особого внимания со стороны автовладельцев. Эксперт по развитию и продвижению сервиса «Ремонт и ТО» компании «Передовые Платежные Решения» (ППР) Олеся Яшина в беседе с изданием «Южный Федеральный» рассказала, какие меры помогут сохранить исправность двигателя в холодное время года.

Прежде всего, специалист порекомендовала обратить внимание на выбор моторного масла, которое должно соответствовать климатическим условиям региона. Масло с низкой вязкостью лучше всего подходит для зимы, так как оно сохраняет текучесть даже при сильном морозе, облегчая запуск двигателя. Использование неподходящего масла может привести к увеличению износа деталей, так как масло не сможет быстро распределиться по двигателю при низкой температуре.

Не менее важно своевременно менять масло, особенно в зимний период. Яшина напомнила, что с течением времени масло теряет свои эксплуатационные свойства под воздействием высоких температур и может накапливать загрязнения. Отложения и примеси снижают эффективность смазки, что чревато перегревом двигателя, повышенным износом деталей и, в худшем случае, заклиниванием. Итогом такой небрежности может стать дорогостоящий ремонт или даже полная замена двигателя.

Особое внимание следует уделить прогреву автомобиля перед поездкой. Эксперт подчеркнула, что запуск двигателя на холоде и сразу резкий старт могут негативно сказаться на состоянии мотора. Прогревание помогает равномерно распределить масло по всем системам двигателя, уменьшая риск механических повреждений из-за резкого увеличения нагрузки на детали, еще не достигшие рабочей температуры.

Олеся Яшина напомнила, что прогрев должен быть разумным. Достаточно нескольких минут, чтобы двигатель и масло пришли в оптимальное состояние. При этом не стоит забывать, что длительная работа двигателя на холостом ходу также нежелательна, так как это приводит к излишнему расходу топлива и выбросу загрязняющих веществ в атмосферу.

Для надежной эксплуатации автомобиля зимой эксперт также посоветовала регулярно проверять состояние аккумулятора. На морозе его заряд быстро снижается, поэтому неисправный аккумулятор может стать причиной проблем с запуском двигателя. Кроме того, стоит обратить внимание на охлаждающую жидкость, уровень которой необходимо поддерживать на достаточном уровне. Она должна быть рассчитана на низкие температуры, чтобы предотвратить замерзание.