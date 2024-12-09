Представительство Русской православной церкви (РПЦ) в Дамаске не пострадало в ходе недавних событий в Сирии. Об этом сообщил архимандрит Филипп (Васильцев), представляющий патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе. Он заверил, что сотрудники и само здание остались невредимыми.

По словам архимандрита, район, где располагается представительство, сохраняет относительное спокойствие. Несмотря на сложную обстановку в других частях города, там есть вода, электричество и даже слабый интернет, что позволяет поддерживать связь. Прямых контактов с вооружёнными силами, контролирующими территорию, представительство не имело.

Тем не менее, минувшее воскресенье прошло без богослужений в православных храмах Дамаска. Это коснулось и храма священномученика Игнатия Богоносца, расположенного при представительстве РПЦ. Такое решение, вероятно, связано с текущими обстоятельствами и мерами предосторожности.

Архимандрит Филипп выразил благодарность за сохранение мира в районе представительства и отметил важность продолжения молитв за всех пострадавших в Сирии. Сложная гуманитарная ситуация, охватившая страну, остаётся вызовом для местных жителей и религиозных организаций.

Русская православная церковь активно поддерживает своих прихожан в Сирии, оказывая помощь и содействие в сохранении духовной жизни. Представительство продолжает работать в условиях кризиса, демонстрируя преданность своим миссии и верующим.