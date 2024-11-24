Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Париж дал зеленый свет Киеву на использование дальнобойных ракет французского производства для ударов по территории России. По ее мнению, Франция уверена, что любые ответные действия Москвы будут направлены исключительно на Украину, а не на страны НАТО. Об этом Панченко написала в своей публикации в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Киев вправе применять предоставленные ему дальнобойные ракеты, включая удары по объектам на территории России. В своем выступлении Барро также намекнул на возможное будущее Украины в НАТО, подчеркнув, что страны-союзники активно работают над сближением позиций в этом вопросе.

Параллельно The New York Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена впервые официально одобрила использование Украиной американских ракет дальнего действия для нанесения ударов вглубь российской территории. Это решение стало важным шагом в эскалации конфликта, учитывая стратегическую значимость подобных вооружений.

На фоне этих заявлений российский президент Владимир Путин выступил с сообщением о том, что Вооруженные силы России провели комбинированный удар по оборонно-промышленному комплексу Украины. По словам главы государства, целью атаки стал объект в Днепропетровске, где производятся ракеты и другая военная техника. В ходе операции была испытана новая баллистическая ракетная система “Орешник” в безъядерной гиперзвуковой модификации. Путин отметил, что испытания прошли успешно, а цель была поражена.

Эти события подчеркивают стремительное нарастание напряженности в отношениях между Россией и Западом. В то время как Украина продолжает получать вооружение от своих союзников, Россия демонстрирует свои новейшие системы вооружений, подчеркивая готовность к дальнейшему противостоянию.