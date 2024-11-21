Россия ответила на применение западного дальнобойного оружия по своей территории, заявив о новом этапе конфликта, который теперь, по словам президента Владимира Путина, приобрел глобальный характер. В своем обращении глава государства подчеркнул, что удары по Брянской и Курской областям были осуществлены с использованием зарубежных систем вооружения, что невозможно без участия специалистов из стран-производителей.

В ответ российская армия применила новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Целью удара стал завод «Южмаш» в Днепре, крупное украинское предприятие, специализирующееся на производстве ракетной техники. Владимир Путин отметил, что это стало первым боевым испытанием «Орешника», который, благодаря своим техническим характеристикам, остается недоступным для перехвата даже самыми современными системами ПРО.

Президент подчеркнул, что Россия оставляет за собой право применять оружие против объектов тех стран, чье вооружение используется для атак на российскую территорию. В случае дальнейшей эскалации ответные меры будут решительными и зеркальными.

Особое внимание уделяется гуманитарным аспектам применения новейшего вооружения. Владимир Путин заявил, что в случае использования ракет, таких как «Орешник», Россия заранее будет предлагать жителям Украины и гражданам дружественных государств покинуть зоны возможного поражения. Такой подход призван минимизировать ущерб для мирного населения.

Эксперты отмечают, что заявление президента и применение «Орешника» сигнализируют о серьезных намерениях России в условиях растущей напряженности. Это также подчеркивает стратегический ответ на угрозы, исходящие не только от Украины, но и от стран Запада, поддерживающих ее вооружением и специалистами.