Первые раненые участники специальной военной операции были доставлены в рязанскую Больницу скорой медицинской помощи (БСМП), сообщает Telegram-канал «Рязанский репортёр». По информации источника, среди прибывших пациентов нет тех, кто находится в тяжёлом состоянии, что вселяет надежду на их скорое восстановление.

Для обеспечения качественной медицинской помощи планируется привлечь дополнительных военных врачей. Это поможет поддержать действующий персонал больницы и обеспечить раненым своевременное лечение и уход.

Ранее стало известно, что БСМП Рязани временно преобразовали в военный госпиталь для приёма раненых военнослужащих. Несмотря на это, травматологический пункт продолжает работать для гражданского населения, оказывая необходимую помощь жителям города.

Напомним также, что ранее сообщалось о случае, когда пациента реанимации БСМП в Рязани перевели в Областную клиническую больницу (ОКБ) вопреки предупреждениям врачей. Этот инцидент вызвал обеспокоенность среди общественности и подчеркнул важность скоординированных действий в медицинской сфере региона.