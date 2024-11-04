Массовая эвакуация пациентов из рязанской БСМП затронула даже тех, кто находился в реанимации. Дочь одного из пациентов, Николая Ш., рассказала в социальных сетях, что её отца перевезли в Областную клиническую больницу (ОКБ) несмотря на противопоказания лечащего врача.

«Нам объяснили, что БСМП временно перепрофилируют в военный госпиталь, и всех пациентов выпишут или переведут в другие медучреждения, — пишет рязанка. — Врач предупреждал, что в состоянии отца транспортировка крайне опасна из-за высокого риска кровотечения. Но это проигнорировали».

Ситуация ухудшилась утром 3 ноября, когда впервые попытались перевезти 68-летнего мужчину. Перенесший операцию пациент начал сильно кровоточить, и врачам долго не удавалось остановить кровотечение.

Несмотря на предупреждения и опасения, руководство больницы настаивало на транспортировке. Представители минздрава, отвечая на запросы СМИ, обещали, что перевод пациента состоится только при стабилизации его состояния. Однако утром 4 ноября, ещё до официального открытия больницы, Николая Ш. всё-таки отправили в ОКБ.

После перевозки семья получила обновления о его состоянии: высокая температура, кровоточащий шов и общее ухудшение самочувствия. Дочь пациента сообщила, что доступ к нему в реанимации запрещён, а срок пребывания в новой больнице пока остаётся неизвестным.