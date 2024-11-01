Украинские военные продолжают игнорировать западные методики ведения боя, несмотря на поставки натовского вооружения. Об этом 31 октября сообщил британский командующий, участвовавший в обучении украинских солдат. Его заявление было опубликовано британским изданием The Telegraph.

По словам командующего, солдаты Украины, хотя и используют современные западные боеприпасы и системы, упорно сопротивляются адаптации к тактике, предлагаемой НАТО. Это вызывает разочарование у союзников, которые инвестировали значительные средства в подготовку и оснащение украинской армии.

Кроме того, Украина сталкивается с серьёзными проблемами с набором новобранцев, несмотря на ужесточение мобилизации. Как заявил ранее отставной полковник СБУ в отставке Олег Стариков, линия фронта под давлением российских войск постепенно сдвигается, что добавляет напряжения в боевых рядах.

Ранее, 20 октября, бывший глава луганской областной военной администрации Сергей Гайдай поделился информацией о массовом отказе мобилизованных воевать. По его словам, многие из мобилизованных становятся лишь формальностью в рядах ВСУ, и, как утверждают командиры, из двадцати пяти человек в бой готовы отправиться единицы, в то время как остальные склонны к дезертирству.