Отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что украинские войска вынуждены отступать под мощным натиском российской армии. Об этом он сообщил в эфире на YouTube, а его слова цитирует ТАСС.

«Фронт постепенно сжимается. ВС РФ удается нас теснить, и мы вынуждены отступать. Если так продолжится, нам не за что будет зацепиться», — выразил озабоченность Стариков.

Он считает, что одной из главных причин этого является недостаточная моральная устойчивость среди украинских военнослужащих.

Между тем немецкое издание Die Welt (сайт заблокирован в России) опубликовало анализ ситуации, отметив пять ключевых факторов, из-за которых Киев несет потери. По данным издания, российские войска демонстрируют рекордное продвижение в Донбассе, а у Киева, по мнению журналистов, нет реальных возможностей вернуть утраченные территории.