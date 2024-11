Норвежские ученые из Бергенского университета обнаружили уникальную способность гребневика Mnemiopsis leidyi, которого также называют морским грецким орехом, замедлять старение и даже обращать его вспять. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Гребневики, напоминающие медуз, обитают в океанах по всему миру. Ранее эксперименты показали, что при нехватке пищи M. leidyi уменьшается в размерах и теряет массу, что помогает ему выживать в условиях голода. Однако такая адаптация не подразумевала возможности обращения старения.

В новом исследовании биологи выяснили, что гребневики могут буквально «омолаживаться». После травмы они способны вернуться из взрослого состояния обратно в стадию личинки в течение нескольких недель. Похожий процесс может происходить при голодании, но встречается значительно реже.

На следующем этапе ученые планируют изучить молекулярный механизм, который позволяет морскому грецкому ореху запускать процесс обратного развития. Это открытие может помочь глубже понять, как живые организмы управляют старением.

Ранее исследователи также обнаружили, что раненые гребневики могут восстанавливать себя, сливаясь с другими представителями своего вида.