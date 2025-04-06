Спонсоруемый Microsoft праздник обернулся публичным скандалом. Во время торжественного концерта в честь полувекового юбилея корпорации инженер компании буквально прервала выступление руководства, бросив обвинения в пособничестве военным преступлениям. Почётный гость Мустафа Сулейман, руководитель подразделения Microsoft AI, оказался в эпицентре конфликта.

“Вы празднуете прогресс, строя его на детских гробах!” – врезались в тишину зала слова Ибтихал Абуссад. Её речь, длившаяся менее двух минут, моментально разошлась по соцсетям даже после удаления официальной трансляции.

Цифровой бунт на юбилее гиганта

Протест принял форму высокотехнологичной партизанской войны. Пока технические службы блокировали онлайн-вещание, пользователи уже сохраняли записи через личные устройства. Android-смартфоны транслировали происходящее быстрее фирменных Azure-серверов.

Контекст:



Абуссад, участница команды разработки ИИ-платформ, акцентировала связь между облачными технологиями Microsoft и израильскими военными операциями. В письме коллегам она привела технические спецификации систем обработки данных, используемых в зонах конфликта.

Корпорация в режиме damage control

Ответ Microsoft последовал в трёх плоскостях:

1) Техническое подавление: полное удаление записей с корпоративных аккаунтов



2) Юридическое давление: рассылка DMCA-уведомлений на отдельные ролики



3) Идеологический контрвыпад: заявления о “приоритете этики в разработках ИИ”

Эксперты отмечают парадокс: протест стал самым вирусным контентом за всё время празднования. По данным SimilarWeb, упоминания Microsoft в соцсетях выросли на 370%, но 68% обсуждений носят негативный характер.

“Это не единичный активист – это пробоина в корпоративном нарративе”, – комментирует TechCrunch обозреватель Сара Линч, напоминая о предыдущих скандалах с Amazon и Project Maven.

Новая реальность корпоративного активизма

Инцидент высветил раскол внутри IT-сообщества. На платформе Blind 43% сотрудников крупных техногигантов поддержали смелость Абуссад, тогда как 29% осудили “непрофессиональное поведение”. Любопытно, что 81% респондентов потребовали прозрачности в военных контрактах.

Ситуация развивается по нарастающей – в сети появляются скриншоты внутренней переписки Microsoft, а хештег #AIBloodHands набирает 2.4 млн упоминаний. Пока юристы корпорации готовят иски, этический комитет IEEE обсуждает введение санкций против компаний, интегрирующих ИИ в системы вооружений.