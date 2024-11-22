Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о потенциале российской ракетной системы «Орешник», подчеркнув её стратегическое значение. В беседе с изданием «Life.ru» он отметил, что эта новейшая разработка обладает исключительными характеристиками, позволяющими сравнивать её с ядерным оружием по разрушительной мощности, при этом оставаясь в рамках безъядерного арсенала.

По словам Дандыкина, система «Орешник» фактически недосягаема для современных средств противоракетной обороны. Зенитные комплексы Patriot, которые активно поставляются Украине странами Запада, не способны обнаружить ракету вовремя, не говоря уже о её успешном перехвате. Аналогичные проблемы возникнут и у других систем, таких как норвежские NASAMS или немецкие IRIS-T, добавил эксперт.

Дандыкин подчеркнул, что «Орешник» представляет собой ответное решение на угрозы Запада, сохраняя стратегическое преимущество России. Он отметил, что, хотя система не несёт ядерного заряда, её разрушительный потенциал близок к ядерному за счёт высокой мощности боеголовок и сложной траектории полёта.

«Оружие этой категории вызывает шок у тех, кто находится по другую сторону баррикад — как в Киеве, так и за океаном. Его эффективность ошарашивает, потому что системы противоракетной обороны просто не в состоянии с ним справиться», — заявил эксперт.

Система была впервые применена в боевых условиях против ключевых объектов на территории Украины. По словам российского руководства, такие меры продиктованы необходимостью ответить на эскалацию, инициированную поставками дальнобойного вооружения Киеву.

Испытание «Орешника» привлекло внимание аналитиков по всему миру. Эксперты считают, что система станет важным фактором в стратегическом противостоянии России и Запада. На фоне развивающегося конфликта её использование подчёркивает готовность Москвы разрабатывать и применять высокотехнологичное оружие для защиты своих интересов.

Ранее мы опубликовали полное видеообращение президента РФ Владимира Путина о пуске ракеты “Орешник”.