Каждый год, когда Хэллоуин набирает обороты, одно имя обязательно оказывается на устах любителей праздника — Джош Сандквист.

Бывший паралимпиец, автор вдохновляющих книг и мотивационный оратор, Сандквист создал для себя особую традицию. Он не только мастерски перевоплощается в необычные и смешные образы, но и использует костюмы для того, чтобы переосмыслить общепринятые взгляды на инвалидность.

В этом году его креативный наряд снова привлёк внимание — Джош воплотил танцующего надувного человечка, знакомого большинству читателей по маркетинговому подходу некоторых супермаркетов и автосалонов. Одна нога, яркий наряд и неуёмное движение: его костюм стал не просто забавой, а метафорой, которая приносит радость и заставляет задуматься об ограничениях и возможностях.

Хэллоуин с особым смыслом: почему костюмы Джоша так важны?

Джош Сандквист уже 14 лет использует свои костюмы на Хэллоуин для того, чтобы подойти к теме инвалидности с новой точки зрения — с юмором, смелостью и творческим вызовом.

Каждый его костюм — это уникальная возможность рассказать о своём видении мира, где инвалидность не преграда, а уникальная особенность, которая достойна празднования. Сам Джош говорит:

«Моя инвалидность — это не то, что нужно “преодолеть”. Это часть того, кто я есть, часть моей идентичности».

Сандквист любит выбирать костюмы, которые максимально необычно используют его тело. Ниже на фотографии (слева) вы можете видеть его хэллоунский образ в текущем, 2024, году.

Например, в прошлом он был половиной рождественского пряника, грутом из «Стражей Галактики», а в этом году он решил стать танцующим воздушным человечком. Это очередной его шаг в сторону переосмысления своих возможностей — с юмором и креативом.

Костюмы, которые вдохновляют и заставляют смеяться

Супруга Джоша, Эшли, играет важную роль в разработке его хэллоуинских образов. Вместе они создают не просто костюмы, а целые истории, которые приносят радость тысячам поклонников по всему миру.

«Когда я думаю, что надеть на Хэллоуин, мне нравится рассматривать формы, которые может создать только моё тело», — делится Сандквист.

Костюмы Джоша — это не только про веселье. Они часто рассказывают о том, что он прошёл в своей жизни, начиная с потери ноги в возрасте девяти лет и заканчивая участием в Паралимпийских играх. Своей смелостью Джош меняет взгляды на инвалидность, делая её частью праздника, частью радости и даже юмора.

Жизнь, достойная экранизации

История жизни Джоша Сандквиста была столь вдохновляющей, что стала основой для сериала Apple TV+ «Лучший шаг вперёд». Мемуары Джоша «Just Don’t Fall», в которых он описывает свой путь от диагноза саркомы Юинга до международного успеха в спорте, привлекли внимание создателей Apple Studios. В 2022 году сериал увидел свет и стал не просто драматическим пересказом детства Джоша, а настоящей вдохновляющей историей о силе духа и любви к жизни.

Сандквист отметил, что участие в создании сериала было для него удивительным опытом. Один из эпизодов был посвящён его любви к созданию уникальных хэллоуинских костюмов, что стало своего рода признанием важности этой традиции в его жизни.

«Самая полезная часть обмена моим опытом с миром — это помочь людям вспомнить, что они не одиноки в своих проблемах, особенно дети с ампутированными конечностями», — делится он.

Юмор и творчество как часть пути к исцелению

Создание хэллоуинских костюмов стало для Джоша частью его исцеления. Когда он начинал свою жизнь после Паралимпийских игр, его целью было просто повеселиться на вечеринке с друзьями.

Но со временем его костюмы стали своего рода заявлением — о том, что инвалидность не должна быть ограничением. Они стали важной частью его пути к принятию себя и к позитивному отношению к жизни.

Каждый год Сандквист бросает вызов своим поклонникам: догадаться, каким будет его следующий костюм. Этот элемент игры с аудиторией добавляет интриги и повышает интерес к его творчеству. В этом году одному фанату удалось угадать его образ заранее, и Джош с радостью отметил, что его последователи внимательно следят за его творческими идеями.

Вдохновение для всех

Джош Сандквист не просто шутит и создаёт уникальные костюмы на Хэллоуин. Он вдохновляет людей смотреть на жизнь с позитивной стороны, несмотря на любые трудности.

Своим примером он показывает, что ограничения существуют только в нашем сознании, и что каждый человек способен создавать нечто уникальное, независимо от своего физического состояния. Благодаря своему творческому подходу к жизни, Джош превращает каждый Хэллоуин в событие, которое не только развлекает, но и заставляет задуматься.