Президент России Владимир Путин в своем недавнем заявлении четко обозначил позицию страны в отношении действий Запада на фоне обострения ситуации вокруг применения дальнобойного оружия по российской территории. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя выступление главы государства.

По словам Картаполова, заявление президента следует рассматривать как открытое предостережение для Запада.

«Это не просто сигнал, а четкое предупреждение об опасности дальнейших необдуманных и провокационных действий, которые могут привести к серьезным последствиям», — отметил депутат в беседе с РИА Новости.

Речь президента была вызвана эскалацией конфликта, включая удары дальнобойным оружием по российским регионам, такими как Курская и Брянская области. Российский лидер указал, что действия западных стран, поставляющих такое вооружение Украине, являются прямым вызовом безопасности России и не останутся без ответа.

Глава комитета Госдумы подчеркнул, что обращение Путина было сформулировано предельно ясно и доходчиво, как для российских граждан, так и для международного сообщества. Это, по его мнению, демонстрирует готовность России защищать свои интересы и территориальную целостность любыми необходимыми способами.

Ранее в своем заявлении Владимир Путин также упомянул, что Россия в ответ нанесла удар по стратегическому объекту на территории Украины, подчеркнув, что любые действия против российских территорий будут получать «зеркальные и решительные» ответы. Президент также добавил, что Западу стоит внимательнее взвешивать свои шаги, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Многие аналитики считают, что нынешняя риторика российского руководства призвана не только обозначить красные линии, но и дать понять, что Россия не оставит без последствий попытки давления и угроз.