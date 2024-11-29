Эксперты напоминают водителям о важности осторожности на дорогах в зимний период, особенно на участках с гололедицей. Автоэксперт Руслан Кирьянов поделился рекомендациями, которые помогут избежать аварийных ситуаций.

При попадании на скользкий участок главное — сохранять спокойствие и избегать резких маневров. Движения рулем должны быть минимальными, чтобы автомобиль смог естественным образом преодолеть ледяную поверхность. Если заднюю часть машины начало заносить, стоит повернуть руль в сторону заноса. Такой прием помогает восстановить контроль над управлением. Попытка повернуть в противоположную сторону может привести к развороту или потере сцепления с дорогой.

Особое внимание следует уделять участкам дороги, которые чаще подвержены обледенению. Это, как правило, зоны, куда не попадают солнечные лучи, например, под мостами, вблизи лесополос или на тенистых участках. Еще один способ предугадать опасный участок — наблюдение за движением других автомобилей. Если машина впереди двигается нестабильно, это может быть сигналом, что дорога обледенела.

Важно помнить, что при движении по скользкой поверхности ни в коем случае нельзя резко тормозить. Гололед часто покрывает небольшой участок дороги — примерно шесть метров, и его лучше всего проехать плавно, без потери управления. Для водителей с механической коробкой передач рекомендуется заранее переключиться на пониженную передачу, чтобы легче контролировать скорость и траекторию движения.

Кроме того, в зимний период необходимо соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями, чтобы оставалось больше времени на реагирование. Скоростной режим также должен быть сниженным, так как на скользкой дороге тормозной путь значительно увеличивается. Особая внимательность за рулем поможет избежать аварийных ситуаций даже в сложных погодных условиях.

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