Водителям стоит заранее подготовить свои автомобили к зиме, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге. Эксперт в области автотехники дал несколько полезных советов, которые помогут сохранить машину в рабочем состоянии в условиях низких температур.

Одной из самых распространенных зимних проблем является примерзание дверей. Чтобы этого избежать, рекомендуется обработать резиновые уплотнители силиконовой смазкой. Это простое действие не только защитит уплотнители от повреждений, но и избавит от необходимости прикладывать усилия для открытия дверей в мороз.

Еще одна важная мера — проверка состояния аккумулятора. Зимой нагрузка на батарею значительно возрастает, особенно в условиях низких температур. Если аккумулятор работает на пределе своих возможностей, лучше заранее заменить его. Кроме того, полезно держать в багажнике пускач-бустер. Этот компактный прибор поможет завести двигатель в случае разрядки батареи, что особенно актуально вдали от города.

Не стоит забывать о состоянии стеклоочистителей. Старые щетки хуже справляются с наледью и грязью, поэтому их обновление перед зимним сезоном крайне важно. Для заправки стеклоомывателя лучше использовать жидкость с низкой температурой замерзания, чтобы избежать ее превращения в лед.

Еще один важный аспект зимней подготовки — шины. Летняя резина теряет эластичность уже при температуре +5 градусов, что ухудшает сцепление с дорогой и может привести к аварийной ситуации. Замена шин на зимние — обязательное условие для безопасного вождения в холодное время года.

Также стоит продумать экстренный набор для непредвиденных случаев. В багажнике необходимо иметь теплую одежду, запас воды и аптечку. Это поможет обезопасить себя в случае задержек на трассе или аварийной остановки.

Такие простые шаги помогут избежать множества неприятностей и сделают зимние поездки комфортными и безопасными.