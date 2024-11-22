На телепрограмме «Жить здорово!» доктор Елена Малышева и эксперты медицинской сферы обсудили влияние уровня холестерина в крови на здоровье человека. Темой передачи стала профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращение когнитивных нарушений, связанных с повышенным холестерином.

Кардиолог Герман Гандельман подчеркнул, что высокий уровень холестерина провоцирует образование атеросклеротических бляшек в сосудах, что повышает риск инсультов и инфарктов. По его словам, этот процесс может начаться незаметно, но со временем приводит к серьёзным последствиям. Особое внимание было уделено важности своевременной диагностики и лечения.

Интересным фактом стало заявление, что рацион питания влияет на уровень холестерина не так значительно, как принято считать. Однако исключение из рациона насыщенных жиров и трансжиров, равно как и умеренная физическая активность, остаются важной частью профилактики.

Офтальмолог Михаил Коновалов добавил, что препараты, направленные на снижение уровня холестерина, могут не только защитить сосуды, но и способствовать сохранению здоровья нервной системы, что важно для предотвращения возрастных когнитивных нарушений, таких как деменция.

Специалисты программы также отметили, что в ряде случаев врачи могут назначать статины. Эти препараты помогают контролировать уровень холестерина и уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако важно помнить, что лечение должно быть назначено исключительно врачом после анализа состояния пациента.

Профилактика заболеваний, связанных с повышенным холестерином, остаётся одной из ключевых задач медицины. Эксперты советуют не игнорировать регулярные обследования и вести здоровый образ жизни, чтобы снизить риски и поддерживать качество жизни.

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